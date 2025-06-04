Рябков оценил позицию администрации Трампа к РФ

Администрация президента США Дональда Трампа более склонна прислушиваться к аргументам России. Об этом на пресс-конференции, посвященной проведению в Москве XI международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы со своей стороны делаем максимум для того, чтобы повысить шансы на успех усилий по хотя бы относительной нормализации наших отношений с США», — сказал он.

По его словам, диалог между РФ и США идет и будет продолжаться.

3 июня телеканал американский ABC сообщал, что Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

По данным собеседников телеканала, отношение Трампа к процессу урегулирования конфликта начало меняться до второго раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, глава Белого дома все больше отстраняется от мирного процесса.

Также портал Axios со ссылкой на источники писал, что Дональд Трамп не высказывается по поводу последних атак ВСУ по территории России, поскольку вместе с ближайшим окружением считает операцию Киева результатом происков врагов «из глубинного государства» и предыдущей администрации Джо Байдена.

Ранее в Европе раскритиковали меморандум России по конфликту на Украине.