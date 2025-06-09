Spiegel: Трамп не смог навязать свои условия России по Украине

Президент США Дональд Трамп не смог и уже не сможет навязать свои условия по Украине президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Причиной тому является отношение главы Белого дома к политике как «к бизнесу по недвижимости».

«Нет никаких признаков того, что Путин и Си Цзиньпин склонятся перед президентом Соединенных Штатов, чьи слова столь же надежны, как время прибытия поездов в Германии», — иронично отмечают авторы публикации.

В статье отмечается, что единственной проблемой Трампа является то, что на мировой арене его окружают идеологи, которые не измеряют свой успех в долларах и центах, а не бизнесмены.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальные лица в Киеве понимают российского лидера Владимира Путина лучше, чем американцы и хозяин Белого дома Дональд Трамп.

4 июня Путин поговорил по телефону с Трампом и обсудил российско-украинский конфликт, а также недавние переговоры в Стамбуле. Российский лидер обвинил Киев в попытках сорвать переговорный процесс, а также выразил уверенность, что нынешнему украинскому режиму «мир не нужен».

Ранее на Западе рассказали, как Зеленский лишил украинцев достоинства.