На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о провале плана президента США по Украине

Spiegel: Трамп не смог навязать свои условия России по Украине
close
Brendan McDermid/Reuters

Президент США Дональд Трамп не смог и уже не сможет навязать свои условия по Украине президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Причиной тому является отношение главы Белого дома к политике как «к бизнесу по недвижимости».

«Нет никаких признаков того, что Путин и Си Цзиньпин склонятся перед президентом Соединенных Штатов, чьи слова столь же надежны, как время прибытия поездов в Германии», — иронично отмечают авторы публикации.

В статье отмечается, что единственной проблемой Трампа является то, что на мировой арене его окружают идеологи, которые не измеряют свой успех в долларах и центах, а не бизнесмены.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальные лица в Киеве понимают российского лидера Владимира Путина лучше, чем американцы и хозяин Белого дома Дональд Трамп.

4 июня Путин поговорил по телефону с Трампом и обсудил российско-украинский конфликт, а также недавние переговоры в Стамбуле. Российский лидер обвинил Киев в попытках сорвать переговорный процесс, а также выразил уверенность, что нынешнему украинскому режиму «мир не нужен».

Ранее на Западе рассказали, как Зеленский лишил украинцев достоинства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами