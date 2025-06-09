Зеленский: в Киеве понимают менталитет русских лучше, чем это делают американцы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальные лица в Киеве понимают российского лидера Владимира Путина лучше, чем американцы и хозяин Белого дома Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

«При всем уважении к президенту Трампу, я думаю, что это всего лишь его личное мнение [о готовности России к миру]. Поверьте мне, мы понимаем русских гораздо лучше, менталитет русских, чем американцы понимают русских», — заявил Зеленский.

По его утверждению, Россия якобы не готова останавливать боевые действия.

4 июня Путин поговорил по телефону с Трампом и обсудил российско-украинский конфликт, а также недавние переговоры в Стамбуле. Российский лидер обвинил Киев в попытках сорвать переговорный процесс, а также выразил уверенность, что нынешнему украинскому режиму «мир не нужен».

Сам Трамп сообщил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Ранее на Западе рассказали, как Зеленский лишил украинцев достоинства.