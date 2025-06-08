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На Западе рассказали, как Зеленский лишил украинцев достоинства

Журналист Боуз: отказавшись забирать тела солдат, Зеленский лишил украинцев чести
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за срыв обмена с Россией и отказ забирать тела солдат ВСУ.

Он назвал Зеленского «четырехкратным уклонистом» и «коррумпированным мошенником», который отказом принять тела павших военных лишил их семьи «частички достоинства». По его словам, украинский лидер ведет войну за «самосохранение и прибыль».

В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее на Западе объяснили отказ Зеленского забирать тела солдат ВСУ.

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