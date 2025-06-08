В Британии высмеяли Стармера после его слов о готовности к войне

Кларксон: Стармер пытается выглядеть воинственным, но у него не получается

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытается казаться воинственным, но это у него это не получается. Об этом написал ведущий популярного шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон в колонке для газеты The Sun.

«Кир Стармер... возможно, наименее воинственный лидер, которого когда-либо видел мир... Он просто издает звуки, чтобы выглядеть крутым», — сказал телеведущий.

Кларксон сравнил премьера со «стеблем сельдерея» и напомнил, что Британии придется терпеть Стармера еще четыре года.

«Это пугает меня больше, чем Путин», — добавил он.

2 июня Стармер заявил, что Британия увеличивает финансовые вложения в свою оборону, чтобы обеспечить готовность вооруженных сил королевства вести боевые действия на фоне роста напряженности в Европе. Он также подчеркнул, что власти планируют внедрять инновации в вооруженные силы «со скоростью военного времени».

Также премьер сообщил, что страна направит £15 млрд ($20 млрд) на программу модернизации своего арсенала ядерных боеголовок. По его словам, такая модернизация необходима для того, чтобы «обеспечить силы ядерного сдерживания в грядущие десятилетия».

Ранее Мадуро назвал «безумным» заявление Стармера о войне.