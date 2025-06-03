Мадуро назвал заявление Стармера безумством

Мадуро назвал безумным заявление премьера Великобритании о подготовке к войне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал безумным заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о подготовке к войне. Его слова приводит телеканал Venezolana de Televisión.

«Я предлагаю народу Великобритании, Лондона, Ливерпуля <…> ответить на этот безумный, отчаянный призыв к войне вашего премьер-министра», — сказал он.

Мадуро предложил европейским странам создать народное антивоенное движение, против войны, к которой призывает «безумный Стармер».

Недавно Стармер заявил, что Великобритания направит £15 млрд ($20 млрд) на программу модернизации своего арсенала ядерных боеголовок.

Накануне газета Times со ссылкой на источники сообщила, что британское правительство планирует расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке истребителей F-35A у США, которые способны нести ядерные бомбы B61.

Ранее премьер Британии высказался о переговорах РФ и Украины в Стамбуле.