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Британия модернизирует ядерное оружие

Премьер Стармер: Британия вложит $20 млрд в модернизацию ядерного оружия
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Leon Neal/Reuters

Великобритания направит £15 млрд ($20 млрд) на программу модернизации своего арсенала ядерных боеголовок. Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер, передает телеканал Sky News.

По его словам, такая модернизация необходима для того, чтобы «обеспечить силы ядерного сдерживания в грядущие десятилетия».

Премьер добавил, что программа станет частью «исторического» обновления сил ядерного сдерживания, а также позволит создать 9 тысяч рабочих мест.

Также Стармер объявил, что Великобритания увеличивает финансовые вложения в свою оборону, чтобы обеспечить готовность вооруженных сил королевства вести боевые действия на фоне роста напряженности в Европе.

Накануне газета Times со ссылкой на источники сообщила, что британское правительство планирует расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке истребителей F-35A у США, которые способны нести ядерные бомбы B61.

Ранее в МИД России заявили, что словосочетание «милитаризация Европы» может стать словом года.

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