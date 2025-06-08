Глава РФПИ оценил влияние диалога Путина и Трампа

Дмитриев: диалог Путина и Трампа привел к сдвигу в общественном мнении России

Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа привел к сдвигу в российском общественном мнении. Об этом в своем X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, число россиян, которые называют американскую сторону «враждебной», снизилось с 75% до 40%, а поддержка нормализации отношений с Западом возросла с 52% до 80%.

4 июня Путин поговорил по телефону с Трампом и обсудил российско-украинский конфликт, а также недавние переговоры в Стамбуле. Российский лидер обвинил Киев в попытках сорвать переговорный процесс, а также выразил уверенность, что нынешнему украинскому режиму «мир не нужен».

Сам Трамп сообщил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Ранее в Кремле рассказали, обсуждал ли Путин с Трампом снятие санкций.