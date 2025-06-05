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В Кремле рассказали, обсуждал ли Путин с Трампом снятие санкций

Песков: санкционная тематика во время разговора Путина и Трампа не затрагивалась
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Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время состоявшихся 4 июня телефонных переговоров не обсуждали антироссийские санкции — ни их отмену, ни вероятность введения новых. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Нет, санкционная тематика никак не затрагивалась», — сказал представитель Кремля.

4 июня Путин обсудил с Трампом российско-украинский конфликт и прошедшие 2 июня переговоры в Стамбуле.

Российский лидер обвинил Киев в попытках сорвать переговорный процесс, а также выразил уверенность, что нынешнему украинскому режиму «мир не нужен». Также главы двух стран обсудили перспективы восстановления сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами в различных областях и направлениях работы. В завершении беседы оба лидера охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Ранее в Кремле прокомментировали готовность России стать посредником между США и Ираном.

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