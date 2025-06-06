В Кремле назвали ссору Трампа и Маска внутренним делом США

Песков: Россия не собирается вмешиваться в ссору Трампа и Маска, это дело США

Российская сторона не планирует вмешиваться в перепалку между президентом США Дональдом Трампом и его бывшим советником Илоном Маском. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он назвал конфликт Трампа и Маска «внутренним делом США».

«Мы никоим образом не собираемся в это вмешиваться, как-то это комментировать. Президент Соединенных Штатов сам разберется с этой ситуацией», — сказал представитель Кремля.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцсети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее в Госдуме назвали «семейными разногласиями» ссору Трампа и Маска.