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В Госдуме назвали «семейными разногласиями» ссору Трампа и Маска

Депутат Новиков: ссора Трампа и Маска похожа на семейные разногласия
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Nathan Howard/Reuters

Ссора президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска больше похожа на «семейные разногласия». Лидер Соединенных Штатов может помириться с бизнесменом на фоне дальнейшего противостояния республиканцев с демократами, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Считаю, что на данном этапе все происходящее нужно оценивать как некие семейные разногласия. Есть все-таки фундаментальные вещи, которые должны сделать своё дело. Пока в связи с определёнными тактическими разногласиями мы наблюдаем эту перепалку внутри той команды, которая довольно дружно работала на последних президентских выборах в США, но между разногласиями тактическими и стратегическими всегда есть очень большая разница», — отметил он.

Депутат напомнил, что уже через полгода все ведущие политические фигуры силы США будут жить вопросами подготовки к следующим президентским выборам. В этих условиях для Илона Маска, считает Новиков, возвращение в Белый дом представителей Демократической партии является угрозой.

Как считает парламентарий, именно это создает «серьезную платформу» для того, чтобы нынешние противоречия между Трампом и Маском были преодолены и был возобновлен новый формат сотрудничества бизнесмена и президента.

Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 5 июня выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Причиной для такого заявления стала публикация Маска в социальной сети X резкой критики законопроекта Трампа под названием «Единый, большой, красивый», который направлен на сокращение федеральных расходов. Бизнесмен назвал его «отвратительной мерзостью» и осудил проголосовавших за него членов конгресса.

Ранее СМИ назвали восемь способов, как Трамп и Маск могут «насолить» друг другу.

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