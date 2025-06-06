В Белом доме оценили критику Маска в адрес Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала «достойным сожаления» заявление американского бизнесмена Илона Маска о том, что имя президента США Дональда Трампа якобы фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Чиновница прокомментировала ситуацию в эфире телеканала CNN.

«Это достойный сожаления эпизод для Маска, недовольного <...> законопроектом [о сокращении государственных расходов], так как в него не включены положения, в которых он заинтересован», — сказала она.

5 июня между предпринимателем и Трампом произошла публичная перепалка. Причиной послужило решение Маска покинуть пост руководителя Департамента эффективности правительства США.

После снятия с себя данных полномочий бизнесмен раскритиковал решение главы государства по налогам. Он выразил уверенность, что предусматривающий налоговые послабления законопроект приведет к росту дефицита федерального бюджета.

В ответ американский лидер предложил прекратить предоставлять субсидии и контракты для реализации проектов Маска, чтобы сэкономить бюджетные средства. Тогда предприниматель заявил, что имя нынешнего хозяина Белого дома якобы фигурирует в документах по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Более того, бизнесмен выступил за импичмент Дональду Трампу и призвал заменить его вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Ранее журналисты выяснили, во сколько Маску обошлась критика Трампа.