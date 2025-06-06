Маск опубликовал кадр с вечеринки Эпштейна с участием Трампа

Маск репостнул видео с Трампом на вечеринке Эпштейна в 1992 году

Миллиардер Илон Маск репостнул видео с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на вечеринке Джеффри Эпштейна в 1992 году. Видео опубликовано на странице Маска в социальной сети X.

На кадрах виден репортаж телеканала MSNBC — 46-летний предприниматель находится в окружении нарядных девушек.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее Трамп прокомментировал нападки со стороны Маска.