Трамп прокомментировал нападки со стороны Маска

Трамп заявил, что его не волнует критика со стороны Маска

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social заявил, что его не волнует критика со стороны Илона Маска, который недавно покинул пост главы департамента повышения эффективности государственного управления (DOGE) из-за разногласий с Белым домом.

«Меня не волнует, что Илон ополчился на меня, но ему следовало сделать это еще несколько месяцев назад», — написал Трамп.

Он также назвал проект закона о госрасходах, раскритикованный предпринимателем, «одним из лучших» документов, когда-либо переданных на рассмотрение конгресса.

Отношения между Дональдом Трампом и его бывшим соратником Илоном Маском серьезно ухудшились после ухода предпринимателя из Белого дома. Как пишет The Wall Street Journal, они злы и обижены друг на друга. Конфликт разгорелся из-за того, что бизнесмен раскритиковал «большой красивый закон» республиканца о продлении налоговых льгот и бюджете.

Президент также отказался сделать протеже Маска главой NASA и планирует отменить налоговые льготы, которые получает принадлежащая ему Tesla. На этом фоне Маск обрушился с критикой на нововведения Трампа, заявляя, что они «предали американский народ».

Ранее Трамп заявил, что Маск сошел с ума.