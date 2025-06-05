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Глава РФПИ заявил о панике на Западе из-за разговора Путина и Трампа

Дмитриев: разговор Путина и Трампа вызвал предсказуемую панику со стороны Запада
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал «предсказуемую панику» со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежьем Кирилл Дмитриев.

«Именно такие сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают их (Западную. — «Газета.Ru») привычную схему работы, основанную на лжи и конфронтации. Любая перспектива диалога и сотрудничества воспринимается ими как прямая угроза системе, построенной на управляемой нестабильности», — написал он.

Накануне Путин поговорил по телефону с Трампом и обсудил российско-украинский конфликт, а также недавние переговоры в Стамбуле. Российский лидер обвинил Киев в попытках сорвать переговорный процесс, а также выразил уверенность, что нынешнему украинскому режиму «мир не нужен».

Сам Трамп сообщил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Также Трамп после телефонного разговора с Путиным написал в своей соцсети Truth Social, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы. При этом в своем посте американский лидер не призвал к деэскалации и не воспрепятствовал заявлению Путина.

Ранее в Кремле рассказали, обсуждал ли Путин с Трампом снятие санкций.

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