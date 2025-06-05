Политолог: Россия окончательно зафиксировала нелегитимность власти на Украине

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что руководство Украины превращается в террористическую организацию. По словам эксперта, Москва окончательно зафиксировала статус-кво с акцентом на нелегитимность киевской верхушки.

«Прямой вывод, который вытекает из заявления президента, — окончательная фиксация [украинского лидера Владимира] Зеленского в качестве представителя террористической организации. А это значит, что Путин просто не имеет права по закону сесть с ним за один стол и подписывать с ним какие бы то ни было документы», — подчеркнул Пинчук.

Накануне Путин в ходе совещания с правительством РФ заявил, что действия Киева только подтверждают опасения российской стороны в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты. В первом регионе часть переправы рухнула на проложенные под ней железнодорожные пути, из-за чего произошло крушение пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой поезд.

По данным Следственного комитета РФ, в обоих случаях имеет место умышленный подрыв. В связи с этим сотрудники ведомства возбудили уголовные дела по статье о теракте.

Ранее в Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост.