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Гурулев: действия Киева развязали России руки

Депутат ГД Гурулев призвал признать руководство Украины террористическим
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Действия Киева на территории России развязывают Москве руки. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Он выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается ни о чем договариваться с РФ.

«Он прекрасно понимает, что любой мир, и ему крышка. Он все равно будет делать все для того, чтобы его страна воевала. И на этой войне он еще наживается. Поэтому если наши враги — террористы, то это надо официально признать. Это предельно понятно, здесь не надо никому объяснять. Что будут говорить на Западе — вообще глубоко фиолетово», — сказал парламентарий.

В связи с этим он задался вопросом: «почему мы в таком случае не имеем права элементарно уничтожить этот киевский режим?»

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты. В первом регионе часть переправы рухнула на проложенные под ней железнодорожные пути, из-за чего произошло крушение пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой поезд.

По данным Следственного комитета РФ, в обоих случаях имеет место умышленный подрыв. В связи с этим сотрудники ведомства возбудили уголовные дела по статье о теракте.

3 июня взрыв произошел у Крымского моста. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме.

Как подчеркивал президент России Владимир Путин, действия Киева только подтверждают опасения российской стороны в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

Ранее в Раде поддержали слова Путина об Украине.

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