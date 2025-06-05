Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев провел параллель между высказываниями президента России Владимира Путина о нынешней власти на Украине и о чеченских террористах 1999 года. По его мнению, киевская верхушка «окончательно стала террористической».

«Владимир Путин, 24 сентября 1999 года: Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне исключительно по базам террористов, и это будет продолжаться, где бы террористы ни находились. Мы будем преследовать террористов везде», — напомнил Малофеев.

Накануне Путин на совещании с правительством РФ заявил, что все преступления против гражданских лиц накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса. Глава государства подчеркнул, что удар наносился по мирному населению намеренно, и это только подтверждает опасения российской стороны в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты. В первом регионе часть переправы рухнула на проложенные под ней железнодорожные пути, из-за чего произошло крушение пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой поезд.

По данным Следственного комитета РФ, в обоих случаях имеет место умышленный подрыв. В связи с этим сотрудники ведомства возбудили уголовные дела по статье о теракте.

3 июня взрыв произошел у Крымского моста. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме.

Ранее в России сообщили о существовании плана «Большой Прометей» в отношении Украины.