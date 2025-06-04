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В России сообщили о существовании плана «Большой Прометей» в отношении Украины

Военблогер Рыбарь: Россия имеет план «Большой Прометей» в отношении Киева
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В России имеется план под названием «Большой Прометей», касающийся Украины. Эта информация была опубликована военным блогером Михаилом Звинчуком в его Telegram-канале «Рыбарь».

Обсуждая реакцию на теракты и атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы, он подчеркнул, что ответные действия выходят за рамки чисто военных и политических вопросов.

«Существуют различные варианты, и речь идет не только о ударах по объектам энергетики в приграничных зонах или об «Орешнике». Стоит обратить внимание на давно предложенные комплексные меры, например, на план «Большой Прометей», — отметил Звинчук, не уточнив, что именно подразумевает этот план.

В среду президент России Владимир, комментируя возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, задался вопросом, как можно вести переговоры с террористами. Как отметил президент, все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса.

Ранее Путин назвал власти Украины прогнившими и коррумпированными.

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