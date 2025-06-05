Политолог объяснил слова Путина о террористическом режиме на Украине

Политолог Сергей Марков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что руководство Украины превращается в террористическую организацию. Эксперт подчеркнул, что это не является отказом от мирных переговоров.

«Россия по-прежнему готовится к третьему раунду переговоров. Это фиксация, это послание [президенту США Дональду] Трампу о том, что [украинский лидер Владимир] Зеленский целенаправленно делает все, чтобы сорвать переговоры и обвинить Россию в срыве переговоров. Зеленский не хочет мира, делает теракты специально, чтобы сорвать переговоры», — сказал Марков.

Трамп, по его словам, должен выбрать, «хочет ли он оставаться пособником террористов, как экс-президент США Джо Байден, или нет».

Накануне Путин на совещании с правительством РФ заявил, что все преступления против гражданских лиц накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса. Глава государства подчеркнул, что удар наносился по мирному населению намеренно, и это только подтверждает опасения российской стороны в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты. В первом регионе часть переправы рухнула на проложенные под ней железнодорожные пути, из-за чего произошло крушение пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой поезд.

По данным Следственного комитета РФ, в обоих случаях имеет место умышленный подрыв. В связи с этим сотрудники ведомства возбудили уголовные дела по статье о теракте.

3 июня взрыв произошел у Крымского моста. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме.

Ранее в Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом.