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В Кремле потребовали жесткой международной оценки удара ВСУ по аэродромам

Песков: РФ предпочла бы услышать осуждение теракта ВСУ на российских аэродромах
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве предпочли бы услышать от международного сообщества жесткое осуждение атаки со стороны Вооруженных сил Украины на российские аэродромы.

По словам представителя Кремля, в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает информацией о подготовке удара со стороны Украины.

«Но, если говорить в целом о международной оценке, мы предпочли бы услышать жесткое осуждение как минимум этого теракта», — сказал Песков.

Днем 1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта.

4 июня Трамп заявил, что созвонился с Путиным. После телефонного разговора американский президент сообщил, что Россия пообещала «дать ответ» на атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы.

Ранее в Госдуме РФ пообещали неотвратимый ответ на атаки со стороны Украины.

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