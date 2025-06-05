В Госдуме РФ пообещали неотвратимый ответ на атаки со стороны Украины

Депутат Швыткин: ответ РФ на удары Украины по аэродромам будет неотразимым

Удар, который РФ нанесет по Украине в ответ на атаки на российские аэродромы, точно будет неотразимым. Такое заявление в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» сделал депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин.

«Он (ответный удар. — «Газета.Ru») будет неотразимый, неотвратимый, и президент РФ [Владимир Путин], как гарант безопасности нашего государства, все абсолютно правильно осознает, понимает», — сказал парламентарий.

Законодатель уточнил, что речь идет о неизбежности наказания для Украины за атаки на аэродромы в регионах РФ.

По его словам, ответ Москвы на действия Киева последует незамедлительно. При этом Швыткин подчеркнул, что РФ не является террористическим государством. В связи с этим российские бойцы будут наносить ответные удары исключительно по военной инфраструктуре Украины.

1 июня украинские войска провели масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой атаковали аэродромы в пяти российских регионах. Ударам подверглись объекты в Рязанской, Амурской, Ивановской, Иркутской и Мурманской областях.

Позже президент РФ по телефону обсудил произошедшее с американским коллегой Дональдом Трампом. После беседы хозяин Белого дома сообщил, что в Москве пообещали «дать ответ» на атаки со стороны Киева.

Ранее российский дипломат рассказал, как РФ поступит с поврежденными из-за атаки Украины самолетами.