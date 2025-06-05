RT выяснил, что переданный РФ меморандум Киева отличается от опубликованного в СМИ

RT: меморандум Киева, переданный России, отличается от опубликованного в сети

Украинский меморандум, переданный российской делегации в Стамбуле 2 июня, отличается от опубликованного в сети. Об этом сообщает телеканал RT.

Отмечается, что западные издания разместили документ, согласно которому Украина, среди прочего, не предусматривает никаких ограничений на численность армии и размещение войск иностранных государств на своей территории.

Однако, как выяснил RT, в копии, переданной российской делегации, этого пункта нет.

«Прописаны только возможности Украины вступить в ЕС и НАТО», — сообщает телеканал.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщал, что высокопоставленные представители правительств Франции, Великобритании и ФРГ присутствовали в кулуарах второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня.

Украина настаивала на том, чтобы заранее получить российский меморандум. Чижов предположил, что представители европейских стран из-за этого присутствовали в кулуарах.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США оценили договоренности России и Украины об обмене пленными.