В США оценили договоренности России и Украины об обмене пленными

ООН: США приветствуют договоренности России и Украины об обмене пленными

США приветствуют договоренности России и Украины об обмене пленными, достигнутые в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом заявил советник американской миссии при Организации Объединенных Наций (ООН) Энтон Джонджнил, передает РИА Новости.

«Мы приветствуем обмен пленными, о котором договорились в Стамбуле, но призываем Россию и Украину продолжить переговоры, чтобы положить конец войне. Единственный путь к разрешению этой войны — дипломатия», — сказал советник.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимира Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью.

В ходе встречи представители Украины и России обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта и обменялись документами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о налаживании контакта с Россией для обмена пленными.