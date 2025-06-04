На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США оценили договоренности России и Украины об обмене пленными

ООН: США приветствуют договоренности России и Украины об обмене пленными
close
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

США приветствуют договоренности России и Украины об обмене пленными, достигнутые в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом заявил советник американской миссии при Организации Объединенных Наций (ООН) Энтон Джонджнил, передает РИА Новости.

«Мы приветствуем обмен пленными, о котором договорились в Стамбуле, но призываем Россию и Украину продолжить переговоры, чтобы положить конец войне. Единственный путь к разрешению этой войны — дипломатия», — сказал советник.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимира Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью.

В ходе встречи представители Украины и России обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта и обменялись документами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о налаживании контакта с Россией для обмена пленными.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами