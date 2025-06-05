В кулуарах российско-украинских переговоров в Стамбуле присутствовали европейские политики

Высокопоставленные представители правительств Франции, Великобритании и ФРГ присутствовали в кулуарах второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в эфире Первого канала.

Украина настаивала на том, чтобы заранее получить российский меморандум. Чижов предположил, что представители европейских стран из-за этого присутствовали в кулуарах.

Политик добавил, что, когда меморандум появился уже в ходе переговоров, смысла пребывания европейцев в Стамбуле не было, так как реагировать на предложения Москвы сразу не были готовы ни делегация Украины, ни представители указанных европейских стран.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США оценили договоренности России и Украины об обмене пленными.