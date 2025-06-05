Путина ждут с визитом в Тегеране в ближайшее время

Посол Ирана в РФ: Путина ожидают с визитом в Тегеране

Российского президента Владимира Путина ожидают с визитом в Тегеране в ближайшее время. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, передает ТАСС.

«Отношения между двумя странами в настоящее время достигли уровня стратегического партнерства, совершаются визиты высокопоставленных должностных лиц, и в ближайшее время мы ожидаем визит [президента РФ] Владимира Путина в Тегеран», — поделился дипломат.

14 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у Путина есть приглашение посетить с рабочим визитом Иран, однако сроки визита еще не согласованы. По его словам, Россия высоко ценит партнерские отношения с этой страной.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отмечал, что визит российского лидера стоит в долгосрочном плане развития отношений между государствами.

В апреле глава государства подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Договор был подписан во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе текущего года. После встречи иранский лидер отметил, что его убеждения близки тем, которые есть у Путина.

Ранее была названа деталь, без которой Иран не пойдет на сделку с США.