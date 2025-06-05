На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путина ждут с визитом в Тегеране в ближайшее время

Посол Ирана в РФ: Путина ожидают с визитом в Тегеране
close
Lensw0rId/Shutterstock/FOTODOM

Российского президента Владимира Путина ожидают с визитом в Тегеране в ближайшее время. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, передает ТАСС.

«Отношения между двумя странами в настоящее время достигли уровня стратегического партнерства, совершаются визиты высокопоставленных должностных лиц, и в ближайшее время мы ожидаем визит [президента РФ] Владимира Путина в Тегеран», — поделился дипломат.

14 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у Путина есть приглашение посетить с рабочим визитом Иран, однако сроки визита еще не согласованы. По его словам, Россия высоко ценит партнерские отношения с этой страной.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отмечал, что визит российского лидера стоит в долгосрочном плане развития отношений между государствами.

В апреле глава государства подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Договор был подписан во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе текущего года. После встречи иранский лидер отметил, что его убеждения близки тем, которые есть у Путина.

Ранее была названа деталь, без которой Иран не пойдет на сделку с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами