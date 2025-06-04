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Названа деталь, без которой Иран не пойдет на сделку с США

Глава МИД Ирана Арагчи: сделки с США не будет без сохранения обогащения урана
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Иран пожертвовал многим для развития атомной промышленности и не пойдет на сделку с США без сохранения возможности обогащения урана на своей территории. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в соцсети Х.

«Иран дорого заплатил за эти возможности, и нет такого сценария, при котором мы откажемся от патриотов, воплотивших нашу мечту в реальность. Повторяю: нет обогащения — нет сделки. Нет ядерному оружию — есть сделка», — написал министр иностранных дел Ирана.

До этого стало известно, что шестой раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке может не состояться. Сообщалось, что Тегеран считает предложение Вашингтона «непоследовательным и бессвязным, крайне нереалистичным и содержащим чрезмерные требования».

При этом 31 мая глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сообщил о достижении прогресса в переговорах с Вашингтоном по ядерной программе. Также, по его словам, Тегеран подготовил площадки для строительства двух новых АЭС в стране.

В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что отказ от обогащения урана сделает иранскую ядерную программу бесполезной и поставит республику в зависимость от других стран.

Ранее Трамп заявил, что Иран не хочет, чтобы его разбомбили из-за ядерной программы.

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