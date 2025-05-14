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Тегеран и Москва готовятся к визиту Путина в Иран

Глава МИД Ирана Арагчи: Иран и РФ готовятся к визиту Путина в республику
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Shutterstock/FOTODOM

Иран и Россия проводят подготовку визита президента РФ Владимира Путина в исламскую республику. Об этом рассказал глава МИД Ирана Аббас Арагчи, его слова передает ТАСС.

Он отметил, что визит российского лидера стоит в долгосрочном плане развития отношений между государствами.

«Мы проводим подготовку, проводим консультации с российским резидентом организации, которая проводится в надлежащее время», — сказал Арагчи.

12 мая представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сказала, что Иран ждет Путина в республику с визитом.

В апреле глава государства подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Договор был подписан во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе текущего года. После встречи иранский лидер отметил, что его убеждения близки тем, которые есть у Путина.

Пезешкиан добавил, что подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном стало свидетельством того, что обе державы не намерены терпеть внешнее вмешательство.

Ранее Путин и президент Ирана оценили развитие отношений между странами.

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