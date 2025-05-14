В Кремле подтвердили план Путина посетить Иран

Песков: сроки визита Путина в Иран не согласованы, приглашение у него есть

У президента России Владимира Путина есть приглашение посетить с рабочим визитом Иран. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга.

«Мы высоко ценим наши партнерские отношения с этой страной, уровень развития отношений в различных областях. Пока сроки (визита Путина — прим. ред.) не согласованы, как только будут, мы проинформируем вас», — сказал представитель Кремля журналистам.

14 мая глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран и Москва проводят подготовку визита президента РФ Владимира Путина в исламскую республику. По словам дипломата, визит российского лидера стоит в долгосрочном плане развития отношений между государствами.

Также 12 мая представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что Иран ждет визита российского президента.

В апреле Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

Ранее Путин и президент Ирана оценили развитие отношений между странами.