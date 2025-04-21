Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте публикования правовых актов.

В договоре обозначены правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества РФ и Ирана в долгосрочной перспективе. Соглашение закрепляет статус сторон как стратегических партнеров и охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с преступностью, энергетику, финансы, промышленность и другие.

Договор был подписан во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе текущего года. После встречи иранский лидер отметил, что его убеждения близки тем, которые есть у российского коллеги Владимира Путина.

Пезешкиан добавил, что подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном стало свидетельством того, что обе державы не намерены терпеть внешнее вмешательство.

До этого Совет Федерации одобрил ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ранее в Евросоюзе отреагировали на визит президента Ирана в Россию.