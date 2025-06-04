Путин о встрече с Зеленским: кто вообще ведет переговоры с террористами

Президент России Владимир Путин, комментируя возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, задался вопросом, как можно вести переговоры с террористами. Его слова передает ТАСС.

«Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами?» — заявил президент России, выступая на видеоконференции с членами российского правительства.

Российский лидер также охарактеризовал руководство Украины как глубоко деградировавшее и пораженное коррупцией. Президент обратил внимание на то, что власти Украины не обладают элементарной политической культурой, позволяя себе оскорбления в адрес тех, с кем же и пытаются договориться. Украинские власти не рассматривают возможность мирного урегулирования конфликта, так как это приведет к потере контроля над страной, считает Путин.

Ране Путин назвал огромными потери ВСУ в Курской области.