На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Кто ведет переговоры с террористами»: Путин высказался о встрече с Зеленским

Путин о встрече с Зеленским: кто вообще ведет переговоры с террористами
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, комментируя возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, задался вопросом, как можно вести переговоры с террористами. Его слова передает ТАСС.

«Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами?» — заявил президент России, выступая на видеоконференции с членами российского правительства.

Российский лидер также охарактеризовал руководство Украины как глубоко деградировавшее и пораженное коррупцией. Президент обратил внимание на то, что власти Украины не обладают элементарной политической культурой, позволяя себе оскорбления в адрес тех, с кем же и пытаются договориться. Украинские власти не рассматривают возможность мирного урегулирования конфликта, так как это приведет к потере контроля над страной, считает Путин.

Ране Путин назвал огромными потери ВСУ в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами