Путин назвал власти Украины прогнившими и коррумпированными

Президент России Владимир Путин охарактеризовал руководство Украины как глубоко деградировавшее и пораженное коррупцией. Его слова передает ТАСС.

Выступая на видеоконференции с членами российского правительства, президент России указал на отсутствие легитимности у лидеров украинского режима, отметив широкое распространение такой оценки в международном сообществе.

«Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят», — заявил российский лидер.

Как отметил Путин, власти Украины не обладают элементарной политической культурой, позволяя себе оскорбления в адрес тех, с кем же и пытаются договориться. Президент России убежден, что украинские власти не рассматривают возможность мирного урегулирования конфликта, так как это приведет к потере контроля над страной.

Ранее Путин задался вопросом, «как можно проводить саммит с террористами».