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Путин назвал огромными потери ВСУ в Курской области

Путин: ВСУ понесли бессмысленные потери в Курской области
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят одно поражение за другим, и рассказал о потерях ВСУ в Курской области. Сообщение приводит ТАСС.

«Например, в Курской области, понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери и сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя», — сказал Путин.

Путин на совещании с членами правительства попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина доложить о расследовании подрывов поездов в Брянской и Курской областях.

21 мая президент России Владимир Путин впервые после полного освобождения Курской области посетил регион, рассказали в пресс-службе Кремля. Он осмотрел строящуюся Курскую АЭС-2 и провел несколько встреч.

Российский лидер встретился с курскими волонтерами в гуманитарном штабе. Во время встречи его сопровождали врио губернатора региона Александр Хинштейн и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее Мединский оценил позицию Украины на переговорах в Стамбуле.

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