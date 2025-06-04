Путин назвал огромными потери ВСУ в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят одно поражение за другим, и рассказал о потерях ВСУ в Курской области. Сообщение приводит ТАСС.

«Например, в Курской области, понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери и сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя», — сказал Путин.

Путин на совещании с членами правительства попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина доложить о расследовании подрывов поездов в Брянской и Курской областях.

21 мая президент России Владимир Путин впервые после полного освобождения Курской области посетил регион, рассказали в пресс-службе Кремля. Он осмотрел строящуюся Курскую АЭС-2 и провел несколько встреч.

Российский лидер встретился с курскими волонтерами в гуманитарном штабе. Во время встречи его сопровождали врио губернатора региона Александр Хинштейн и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее Мединский оценил позицию Украины на переговорах в Стамбуле.