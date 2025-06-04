Путин уличил Киев в отсутствии «элементарной политической культуры»

Путин: Киев не имеет политической культуры, оскорбляя тех, с кем договаривается

Власти Украины не обладают элементарной политической культурой, позволяя себе оскорбления в адрес тех, с кем же и пытаются договориться. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Судя по всему, мы имеем дело с теми людьми, которые не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой, если они позволяют себе определенного рода высказывания в адрес тех, с кем пытаются о чем-либо договориться», — заявил президент России.

2 июня Зеленский назвал представителей российской делегации на переговорах в Стамбуле идиотами из-за их предложения о прекращении огня на два-три дня. Украинский президент подчеркнул, что не менял своей позиции о необходимости полного прекращения огня и указал, что российская сторона, якобы, не видит такой возможности.

Сегодня украинский лидер заявил, что считает бессмысленным продолжение встреч делегаций Москвы и Киева в Стамбуле на текущем уровне, которые якобы не приводят к принятию необходимых решений.

Ранее американский сенатор-русофоб ответил на заявление Медведева о переговорах в Стамбуле.