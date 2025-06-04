Путин заявил, что Киеву не нужен мир

Путин: Киеву не нужен мир, так как это приведет к потере власти

Украинские власти не рассматривают возможность мирного урегулирования конфликта, так как это приведет к потере контроля над страной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

Он сделал акцент на отказе Киева принять предложение о временном прекращении огня ради оказания гуманитарной помощи населению.

«Ситуация показывает нам, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Для него установление мира означало бы лишение власти, и похоже, что сохранение своего положения для руководства Украины важнее благополучия мирных жителей, которых оно, вероятно, вовсе не воспринимает как собственных граждан», — подчеркнул Путин на заседании кабинета министров.

Российский лидер также заявил, что ЧП с поездом, которое произошло в Брянской области в ночь на 1 июня, является «целенаправленным ударом» по мирному населению России. Путин на фоне украинских атак задался вопросом, «как можно проводить саммит с террористами», а также поощрять их передышкой в боевых действиях.

Ранее была названа сумма ущерба от трех терактов в Курской и Брянской областях.