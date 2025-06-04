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Мединский «перекинул мяч» на сторону Украины

Мединский: после переговоров в Стамбуле мяч находится на стороне Киева
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Максим Блинов/РИА Новости

Инициатива дальнейших шагов теперь принадлежит украинской стороне. Об этом заявил президенту РФ Владимиру Путину руководитель российской делегации на стамбульских переговорах Владимир Мединский, передает РИА Новости.

Отчитываясь о результатах консультаций в Стамбуле на встрече президента с кабинетом министров, Мединский подчеркнул успешность взаимодействия по гуманитарным аспектам сотрудничества с Украиной.

«По остальным вопросам мяч на их стороне», — сказал Мединский.

Делегации Украины и России обменялись меморандумами с условиями по прекращению огня на переговорах в Стамбуле 2 июня.

По итогам этой встречи Владимир Мединский заявил, что меморандум России является комплексным предложением по достижению долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращению огня. Он подчеркнул, что этот документ «не ультиматум».

Ранее Мединский заявил, что в РФ готовы вернуться к теме гуманитарных пауз в зоне СВО.

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Переговоры в Стамбуле
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