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В РФ готовы вернуться к теме гуманитарных пауз в зоне СВО

Мединский: РФ готова вернуться к теме гуманитарных пауз в зоне СВО
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о готовности России вернуться к теме гуманитарных пауз на отдельных участках в зоне специальной военной операции (СВО), несмотря на отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения РФ. Его слова приводит РИА Новости.

4 июня глава российской делегации на переговорах с Украиной посетил совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства. На нем он доложил главе государства о результатах переговоров в Стамбуле.

По его словам, предложенные российской стороной гуманитарные паузы на отдельных участках фронта необходимы в целях безопасности во время сбора останков военнослужащих.

«Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Тем не менее, мы готовы к ней вернуться», — отметил Мединский.

Во время второго раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 2 июня, делегация России предложила Украине ввести непродолжительный режим прекращения огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы командиры смогли собрать тех, кто пал во время боевых действий.

Ранее Лавров указал на «грубейшую ошибку» Зеленского.

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