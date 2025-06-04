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Путин: Украина пытается запугать РФ терактами, поскольку несет огромные потери

Путин заявил, что Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта
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Александр Казаков/РИА Новости

Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта, поэтому пытается запугать Россию терактами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что еще совсем недавно украинские власти и их союзники грезили о стратегическом поражении РФ на поле боя, а теперь киевская верхушка перешла к организации террористических актов.

Также российский лидер поручил принять все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим при обрушении мостов в Брянской и Курской областях и семьям людей, которых спасти не удалось.

Путин на фоне украинских атак задался вопросом, «как можно проводить саммит с террористами», а также поощрять их передышкой в боевых действиях.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о расследовании террористических актов в Брянской и Курской областях. По его словам, собранные доказательства указывают на то, что их организовали спецслужбы Украины.

Ранее дипломат назвал цель серии терактов на территории РФ.

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