Дипломат назвал цель серии терактов на территории РФ

Организованные украинскими спецслужбами теракты на территории России направлены на то, чтобы заставить Москву выйти из переговоров с Киевом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью для «Известий».

«Теракты — это всегда создание информационного давления и крайне негативной атмосферы вокруг переговоров. В конце концов в первую очередь это характеризует организаторов этих терактов как сторону, которая не желает в принципе достижения [результата] в переговорах», — заявил он.

По словам Мирошника, сейчас украинские власти соглашаются на переговоры из-за внешнего давления, однако для действующего украинского режима они означают прекращение существования, что побуждает его искать пути помешать этим переговорам, не беря на себя прямую ответственность за это.

До этого по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле Мирошник заявил, что Россия возвращает украинский конфликт в рамки гуманитарного права.

Ранее Мирошник напомнил, что подрывы мостов произошли за день до второго раунда переговоров в Стамбуле.