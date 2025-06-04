Путин потребовал оказать помощь пострадавшим при обрушении мостов в регионах

Путин поручил принять меры для помощи пострадавшим в ЧП под Брянском и Курском

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил принять все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим при обрушении мостов в регионах и семьям людей, которых спасти не удалось. Об этом пишет РИА Новости.

В обсуждении также принимает участие губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он заверил главу государства, что все пострадавшие в результате происшествия получат выплаты.

«Ситуацию с первых минут и по сегодня я держу на личном контроле», — подчеркнул Богомаз.

Обрушение автомобильного и железнодорожного мостов в Брянской и Курской областях произошло в ночь на 1 июня. В первом регионе часть инфраструктурного объекта упала на находящиеся под ним железнодорожные пути, что привело к крушению пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой поезд, и пострадали три человека — машинист и два его помощника.

По последним данным, из-за ЧП в Брянской области пострадали 118 человек. Еще семь граждан не выжили.

В Следственном комитете РФ рассказали, что в обоих случаях переправы были подорваны. В связи с этим сотрудники ведомства возбудили уголовные дела по статье о теракте. Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова выразила уверенность, что исполнители и организаторы атаки обязательно будут привлечены к ответственности.

Ранее Путин объяснил, зачем Украина подорвала мосты в РФ накануне второго раунда переговоров.