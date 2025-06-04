Мединский показал Путину список с якобы похищенными украинскими детьми

Президенту России Владимиру Путину показали список с якобы похищенными украинскими детьми, который делегация Украины передала РФ во время переговоров в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил помощник российского лидера Владимир Мединский, пишет РИА Новости.

«Украинская сторона передала нам списки якобы похищенных с территории Украины 339 детей. Вот этот список, мы взяли его в работу», — уточнил Мединский.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация в ходе переговоров в Стамбуле передала представителям РФ список детей, которых Киев требует вернуть. Политик заявил, что речь идет о сотнях якобы похищенных детей.

В свою очередь Мединский заявил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией. Он отметил, что есть только спасенные военными Вооруженных сил РФ дети.

По его словам, Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители. Он подчеркнул, что все семьи воссоединятся и с той, и с другой стороны.

Ранее Мединский заявил, что Украина устроила из темы похищения детей шоу для Европы.