Украина передала России список детей, которых она требует вернуть

Делегация Украины в ходе переговоров с представителями России в Стамбуле передала список детей, которых Киев требует вернуть в республику. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Возвращение украинских детей — неотъемлемая часть справедливого и прочного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Ждем ответа. Мяч на поле России», — написал глава офиса украинского лидера.

По словам Ермака, речь идет о «сотнях детей».

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Планировалось, что стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, так же в Стамбуле. В ходе предыдущей встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее в Турции рассказали, как завершились переговоры РФ и Украины в Стамбуле.