Захарова оценила результаты российско-украинских переговоров в Турции

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе регулярного брифинга назвала итоги встреч российской и украинской делегаций в Турции «колоссальным результатом».

Она отметила, после первой встречи Москва и Киев вернули друг другу по тысяче человек. В связи с этим Захарова отметила, что с удивлением читает «брезгливо-ошметочные» публикации в западных СМИ о результатах переговоров.

«Самый масштабный обмен удерживаемыми <...> И не только был объявлен, но и реализован. Учитывая абсолютную неконструктивность, это мягко сказано, и террористическую сущность киевского режима, мне кажется, это колоссальный результат», — сказала дипломат.

Первый раунд прямых российско-украинских переговоров состоялся 16 мая. Тогда стороны договорились осуществить обмен пленными по формуле «1000 на 1000», впоследствии реализовав данный план в три этапа.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Встреча прошла во дворце Чираган и длилась чуть больше часа. Во время нее стороны обменялись своими версиями меморандума об условиях прекращения огня, а также достигли ряда договоренностей. В частности, РФ и Украина обязались провести обмен тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

4 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перед проведением третьего раунда переговоров Москве и Киеву необходимо изучить меморандумы об условиях урегулирования конфликта. Только после этого стороны согласуют сроки новой встречи.

Ранее в сети опубликовали полный текст российского меморандума по условиям прекращения огня на Украине.