На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

РФ и Украина договорились о новом обмене пленными

Умеров: РФ и Украина договорились об обмене тяжелобольными военнопленными
close
Александр Рюмин/РИА Новости

Представители Москвы и Киева в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле договорились осуществить обмен всеми тяжелобольными военнопленными, а также лицами в возрасте до 25 лет. Об этом по итогам встречи заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает издание «Страна.ua».

Очередной раунд переговоров РФ и Украины состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию, как и во время первой встречи, возглавил помощник президента страны Владимир Мединский. Киев также не стал менять главу своей делегации, им остался Умеров.

Переговоры продлились чуть больше часа. Ожидалось, что во время обсуждения стороны представят свои варианты меморандумов об условиях прекращения огня. Как писало агентство Reuters, подготовленный Киевом документ предполагает заморозку боевых действий по линии фронта и полное прекращение огня как минимум на месяц.

В министерстве иностранных дел Турции заявили, что вторая встреча в Стамбуле завершилась «не негативно». ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что делегации Москвы и Киева «в течение какого-то времени» проведут третий раунд переговоров.

Ранее журналисты узнали, что переговоры РФ и Украины в Турции велись на русском языке.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами