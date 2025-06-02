РФ и Украина договорились о новом обмене пленными

Представители Москвы и Киева в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле договорились осуществить обмен всеми тяжелобольными военнопленными, а также лицами в возрасте до 25 лет. Об этом по итогам встречи заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает издание «Страна.ua».

Очередной раунд переговоров РФ и Украины состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию, как и во время первой встречи, возглавил помощник президента страны Владимир Мединский. Киев также не стал менять главу своей делегации, им остался Умеров.

Переговоры продлились чуть больше часа. Ожидалось, что во время обсуждения стороны представят свои варианты меморандумов об условиях прекращения огня. Как писало агентство Reuters, подготовленный Киевом документ предполагает заморозку боевых действий по линии фронта и полное прекращение огня как минимум на месяц.

В министерстве иностранных дел Турции заявили, что вторая встреча в Стамбуле завершилась «не негативно». ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что делегации Москвы и Киева «в течение какого-то времени» проведут третий раунд переговоров.

Ранее журналисты узнали, что переговоры РФ и Украины в Турции велись на русском языке.