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В Кремле рассказали, когда согласуют сроки нового раунда переговоров РФ и Украины

Песков: на рассмотрение проектов меморандумов РФ и Украины потребуется время
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

России и Украине нужно изучить проекты меморандумов по урегулированию конфликта на Украине, которыми обменялись стороны, и после этого договориться о следующем раунде переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какое-то время потребуется, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись. Когда стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда», — отметил представитель Кремля.

3 июня глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что третий раунд переговоров Москвы и Киева, скорее всего, пройдет в Стамбуле в конце июня. По его словам, одним из ключевых вопросов предстоящей встречи станет «движение к устойчивому прекращению огня».

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня.

Ранее в Кремле оценили работу Мединского в Турции.

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