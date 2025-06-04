В США утверждают, что Россия готовится завоевать больше территорий «силой оружия»

Сенатор Грэм утверждает, что Путин якобы играет в игры вокруг мирных переговоров

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что российский лидер Владимир Путин якобы «играет в игры» вокруг мирных переговоров по Украине. Его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Трамп сказал: ведите переговоры в Стамбуле! Президент Украины Зеленский поехал туда, Путин — нет. Мне и почти всем остальным ясно, что Путин играет в игры, когда дело касается мира», — сказал Грэм.

Политик утверждает, что якобы видел «неопровержимые доказательства» того, что Россия готовится к наступлению летом или в начале осени.

«Они играют в мирные переговоры в Стамбуле, но наращивание их войск — это не игра. Русские готовятся завоевать больше территории силой оружия», — заявил сенатор.

Накануне Грэм заявил, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев своей последней публикацией о переговорах в Стамбуле показал незаинтересованность Москвы в мире.

Ранее экс-советник Трампа призвал «арестовать» сенатора Грэма из-за позиции по Украине.