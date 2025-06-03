Американский сенатор-русофоб ответил на заявление Медведева о переговорах в Стамбуле

Сенатор Грэм: пост Медведева о переговорах говорит о незаинтересованности в мире

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев своей последней публикацией о переговорах в Стамбуле якобы показал незаинтересованность Москвы в мире. Пост появился на его странице в соцсети Х.

В публикации Грэм «поблагодарил» Дмитрия Медведева якобы за «редкое проявление честности» со стороны России.

«Я ценю, что вы ясно даете понять всему миру, что Путин и Россия нисколько не заинтересованы в мире», — написал сенатор.

Сегодня Медведев в своем Telegram-канале написал, что смысл российского меморандума заключается в скорейшей победе России в специальной военной операции и полном уничтожении «неонацистской» власти.

Политик отметил, что прошедшие 2 июня в Стамбуле российско-украинские переговоры были нужны не для компромиссного мира «на придуманных кем-то нереальных условиях».

Медведев подчеркнул, что встреча была нужна для скорейшей победы России и «полного уничтожения неонацистской власти». По его словам, в этом состоит смысл российского меморандума, который накануне был обнародован.

Ранее в Европе раскритиковали меморандум России по конфликту на Украине.