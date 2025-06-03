Экс-советник Трампа призвал «арестовать» сенатора Грэма из-за позиции по Украине

Бывший советник президента США Стив Бэннон заявил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) должен быть «арестован», если он не прекратит свои поездки за границу и не перестанет «разжигать обстановку» вокруг конфликта на Украине. Его слова приводит The Hill.

Бэннон раскритиковал удар БПЛА ВСУ по российским аэродромам и заявил, что Белому дому следует осудить действия Украины, а также одернуть сенатора Грэма, который прославился своей поддержкой Киева и критикой России.

«Белый дом должен немедленно осудить это [удар БПЛА ВСУ], отозвать всю поддержку и сказать Линдси Грэму, чтобы он возвращался домой, или мы арестуем тебя по возвращении», — заявил Бэннон.

Он также обвинил Грэма, который в пятницу встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, в том, что сенатор работает за спиной президента Дональда Трампа.

«Линдси Грэм там говорит: «Эй, забудьте о Трампе. У меня есть палата представителей и сенат. Мы собираемся принять это [законопроект об ужесточении санкций против России]. Он занимается разжиганием», — указал Бэннон.

На прошлой неделе в сенате США был представлен законопроект, инициированный демократом Ричардом Блюменталем и республиканцем Линдси Грэмом. Документ предусматривает введение вторичных тарифов в размере 500% на товары из России, если Москва выдвинет неприемлемые условия для достижения мирного соглашения по Украине. Кроме того, санкции могут распространиться на страны, закупающие российскую нефть. Законопроект поддержали 81 сенатор.

Ранее сенатор Грэм пригрозил России новыми санкциями.