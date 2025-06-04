«Стоять в стороне не получится»: эксперт о реакции США на удары по аэродромам РФ

Политолог Леонид Крутаков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сдержанную реакцию американского лидера Дональда Трампа на удары Киева по российским аэродромам, а также критику экс-советника президента США Стива Бэннона в адрес Украины из-за атак на территории РФ.

Эксперт указал, что Бэннон сейчас не на службе. Кроме того, он всегда отличался откровенностью в своих высказываниях. При этом официальному Вашингтону не удастся отсидеться в стороне, считает Крутаков.

«Публично Америка сейчас заняла выгодную миротворческую позицию, она как бы в стороне от происходящего. Но просто отстояться там и никак внятно не отреагировать не получится. Ведь это не только война России и Украины. Это большая глобальная война за новую формулу мировой безопасности», — подчеркнул политолог.

Накануне Бэннон раскритиковал атаки украинских беспилотников на российские аэродромы и призвал Белый дом осудить действия Украины, а также повлиять на сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который прославился поддержкой Киева и критикой в адрес России.

1 июня Украина провела операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Утверждается, что операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт позднее заявила, что Трамп не был заранее проинформирован Украиной о планах терактов на авиабазах на территории России.

Ранее в Белом доме увидели опасность для США в атаках Киева по российским аэродромам.