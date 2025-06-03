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В Белом доме увидели опасность для США в атаках Киева по российским аэродромам

Белый дом: атаки Киева на аэродромы РФ заставляют США задуматься о безопасности
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Nathan Howard/Reuters

Атаки Украины по российским военным аэродромам с помощью беспилотников заставляют США задуматься о своей безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости.

«Безусловно», — сказала она журналистам в ответ на вопрос, заставляют ли действия Киева задуматься о безопасности США, в частности американских самолетов.

Сегодня спецпосланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог заявил, что атаки по военным аэродромам стратегической авиации в России повысили риски эскалации конфликта до угрозы его расширения. Он отметил, что Вашингтон выступает против такого развития событий.

Накануне бывший советник президента США Стив Бэннон заявил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы могут иметь негативные последствия для Вашингтона. По мнению политика, если США участвовали в планировании ударов, это создает риски эскалации.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

Ранее США уличили в помощи Украине во время атаки ВСУ на российские аэродромы.

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